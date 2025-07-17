Space of Lost (18+) v0.6.0
Симулятор свиданий на космическом корабле
Space of Lost – это уникальный симулятор свиданий с приятной атмосферой, происходящий в необычном сеттинге космического корабля. Вы играете роль капитана космического города-корабля и являетесь опекуном 10 девочек-подростков. Развивайте отношения с персонажами и открывайте тайны этого нового мира.
Инновационный проект на основе нейронных сетей
Space of Lost – это экспериментальный проект, созданный с использованием нейронных сетей. Игра построена на отношениях между персонажами в стиле LIL, что делает её уникальной и интригующей. Каждый персонаж имеет свою историю и характер, и ваши действия будут влиять на развитие их отношений.
Текущий контент и планы на будущее
На данный момент в игре не так много контента, но запланировано множество других активностей и расширений. Разработчики стремятся получить мнение игроков, чтобы понимать, в каком направлении двигаться дальше. Ваши отзывы будут чрезвычайно ценными для улучшения и развития игры.
v0.6.0
– Добавлено 6 новых событий
– Примерно 13 000 новых слов
– Около 70 новых изображений
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Старые версии Space of Lost (18+)
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.