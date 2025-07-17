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Space of Lost (18+)

Space of Lost (18+) v0.6.0

Симулятор свиданий на космическом корабле

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Версия:
0.6.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:43
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 250 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
5 748
Описание

Space of Lost – это уникальный симулятор свиданий с приятной атмосферой, происходящий в необычном сеттинге космического корабля. Вы играете роль капитана космического города-корабля и являетесь опекуном 10 девочек-подростков. Развивайте отношения с персонажами и открывайте тайны этого нового мира.


Инновационный проект на основе нейронных сетей


Space of Lost – это экспериментальный проект, созданный с использованием нейронных сетей. Игра построена на отношениях между персонажами в стиле LIL, что делает её уникальной и интригующей. Каждый персонаж имеет свою историю и характер, и ваши действия будут влиять на развитие их отношений.


Текущий контент и планы на будущее


На данный момент в игре не так много контента, но запланировано множество других активностей и расширений. Разработчики стремятся получить мнение игроков, чтобы понимать, в каком направлении двигаться дальше. Ваши отзывы будут чрезвычайно ценными для улучшения и развития игры.


Информация о модах

v0.6.0

– Добавлено 6 новых событий
– Примерно 13 000 новых слов
– Около 70 новых изображений

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Игра входит в подборки:
Игры 18+
Игры 18+

Скачать Space of Lost (18+) v0.6.0 MOD APK

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Старые версии Space of Lost (18+)
Version 0.3.0 Version 0.4.3 Version TG 0.4.3 Version TG 0.3.0
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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