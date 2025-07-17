Описание

Space of Lost – это уникальный симулятор свиданий с приятной атмосферой, происходящий в необычном сеттинге космического корабля. Вы играете роль капитана космического города-корабля и являетесь опекуном 10 девочек-подростков. Развивайте отношения с персонажами и открывайте тайны этого нового мира.





Инновационный проект на основе нейронных сетей





Space of Lost – это экспериментальный проект, созданный с использованием нейронных сетей. Игра построена на отношениях между персонажами в стиле LIL, что делает её уникальной и интригующей. Каждый персонаж имеет свою историю и характер, и ваши действия будут влиять на развитие их отношений.





Текущий контент и планы на будущее





На данный момент в игре не так много контента, но запланировано множество других активностей и расширений. Разработчики стремятся получить мнение игроков, чтобы понимать, в каком направлении двигаться дальше. Ваши отзывы будут чрезвычайно ценными для улучшения и развития игры.