Описание

Apocalust (18+) - если вы ищете историю в стиле аниме с большим количеством адреналина и интересных поворотов сюжета, эта книга для вас! Речь идет о книге 18+ с обильным откровенным содержанием и высоким уровнем литературного качества. Главный герой – фотограф, который познакомится со многими интересными людьми. Если вы хотите прочитать невероятную историю о власти, сексе, наркотиках и нарушении закона, наша история идеально подходит для вас!





Осмелитесь ли вы узнать, что скрывается за фасадом повседневной жизни, в компании молодого человека, пытающегося раскрыть себя как фотографа? Мир полон тайн и загадок; эта история, основанная на реальных событиях, раскрывает тайну, которая может потрясти ваши устои. Вам будет предоставлен шанс войти в чужую жизнь и испытать эту захватывающую историю воочию.