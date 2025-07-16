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Apocalust (18+)

Apocalust (18+) v0.09

34
4
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Версия:
0.09
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:22
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 485 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
44 826
Описание

Apocalust (18+) - если вы ищете историю в стиле аниме с большим количеством адреналина и интересных поворотов сюжета, эта книга для вас! Речь идет о книге 18+ с обильным откровенным содержанием и высоким уровнем литературного качества. Главный герой – фотограф, который познакомится со многими интересными людьми. Если вы хотите прочитать невероятную историю о власти, сексе, наркотиках и нарушении закона, наша история идеально подходит для вас!


Осмелитесь ли вы узнать, что скрывается за фасадом повседневной жизни, в компании молодого человека, пытающегося раскрыть себя как фотографа? Мир полон тайн и загадок; эта история, основанная на реальных событиях, раскрывает тайну, которая может потрясти ваши устои. Вам будет предоставлен шанс войти в чужую жизнь и испытать эту захватывающую историю воочию.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Игры 18+
Игры 18+

Скачать Apocalust (18+) v0.09 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Apocalust (18+)


Комментарии (1)
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Ааа
Ааа 3 часа назад
Ребята игра не запускается, я имею ввиду обнова не запускается
0
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