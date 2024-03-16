Версия:
0.2.23
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:03
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 298
Описание
В Worlds of Wonders вы будете следить за историей главного героя с помощью прекрасно продуманных визуальных эффектов и захватывающего игрового процесса, который заставит вас гадать, что вас ждет дальше. В своем путешествии вы будете делать выбор и исследовать мысли персонажей, чтобы выяснить, какими путями они могут пойти.
Исследуйте этот новый мир в своем собственном темпе, полностью контролируйте то, что происходит с вашим главным героем, и испытайте эти прекрасно созданные визуальные эффекты с оригинальной музыкой и звуковыми эффектами.
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