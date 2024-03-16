Описание

В Worlds of Wonders вы будете следить за историей главного героя с помощью прекрасно продуманных визуальных эффектов и захватывающего игрового процесса, который заставит вас гадать, что вас ждет дальше. В своем путешествии вы будете делать выбор и исследовать мысли персонажей, чтобы выяснить, какими путями они могут пойти.





Исследуйте этот новый мир в своем собственном темпе, полностью контролируйте то, что происходит с вашим главным героем, и испытайте эти прекрасно созданные визуальные эффекты с оригинальной музыкой и звуковыми эффектами.