Описание

ViRility — это визуальная новелла для взрослой аудитории геймеров. Он исследует будущее, в котором видеоигры в виртуальной реальности стали основным развлечением для всей планеты. Главный герой создал прототип игры для своих потенциальных клиентов, но замечает, что они недовольны низкокачественной графикой и скучным геймплеем.





Слово «визуальный» относится к методу представления информации на экранах компьютеров с помощью графики или анимации, а не шрифта. В сценарии ViRility это превращается в фотореалистичную графику в виртуальной среде. Те, кто использует ViRility, смогут исследовать высококачественную графику, которая раньше была возможна только в играх AAA. Второе значение слова «визуальный» — «относится к зрению», что означает, что для игры в ViRility вам нужно как зрение, так и зрение.