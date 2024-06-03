My Hypnotized Family (18+) 1.00
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Версия:
1.00
Категория:
Обновлено:
Вчера, 10:26
Возраст:
Требуется места:
≈ 534 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
34
Комментарии:
0
Просмотров:
37 322
Hypnotized Family — текстовая игра с разветвленными путями, отражающая жизнь обычного человека, обладающего способностью переворачивать людей, наделяя их гипнотизирующим взглядом. Испытать на себе повседневную рутину человека более могущественного, чем те, кто его окружают, и принять решения, от которых будет зависеть, продолжит ли он мстить своим родителям или узнать, что скрывается за гипнозом.
Слишком много игр с линейным повествованием. Дайте своему персонажу хорошую историю и сделайте его активным участником в ней. У вас может быть линейный сюжет, но пока я не знаю, куда я пойду дальше. Элемент РПГ будет необходим для прохождения игры.
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