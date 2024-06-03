Hypnotized Family — текстовая игра с разветвленными путями, отражающая жизнь обычного человека, обладающего способностью переворачивать людей, наделяя их гипнотизирующим взглядом. Испытать на себе повседневную рутину человека более могущественного, чем те, кто его окружают, и принять решения, от которых будет зависеть, продолжит ли он мстить своим родителям или узнать, что скрывается за гипнозом.





Слишком много игр с линейным повествованием. Дайте своему персонажу хорошую историю и сделайте его активным участником в ней. У вас может быть линейный сюжет, но пока я не знаю, куда я пойду дальше. Элемент РПГ будет необходим для прохождения игры.