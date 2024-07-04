Reclaiming the Lost (18+) 0.8
Версия:
0.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:32
Возраст:
Требуется места:
≈ 738 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 860
Reclaiming the Lost (18+) - Раскройте историю мужчины, который получает письмо от своей старой подруги, которое ведет его в путешествие, чтобы противостоять своим ошибкам и вернуть то, что было потеряно. Испытайте захватывающее повествование, полное неизвестности, сильных эмоций и большого количества драмы. Эта визуальная новелла с захватывающими визуальными эффектами и персонажами оставит вас желать большего.
Что, если бы вы могли отправиться в прошлое, чтобы вернуть свою потерянную любовь? Reclaiming the Lost позволяет вам сделать это! Вы будете исследовать сложные темы, такие как искупление, любовь и второй шанс, через интерактивную историю с несколькими путями, что позволит вам определить свою собственную судьбу.
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