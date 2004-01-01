Откройте для себя захватывающую историю The Inn (18+) — визуальный роман, рассказывающий о путешествии молодых людей, пытающихся выжить самостоятельно в большом городе. Вы будете принимать решения, от которых зависит ваша судьба, встречаться с интересными персонажами и исследовать яркие локации. Кроме того, потрясающие визуальные эффекты и интригующее, полное тайн повествование не оставят вас равнодушными до самого конца!
Испытайте захватывающую историю, как никогда раньше, и сделайте выбор, который определит судьбу вашего главного героя. The Inn (18+) с потрясающими визуальными эффектами и насыщенным повествованием — это незабываемый визуальный роман.
Глава 2 – v1.01.04
📖 Сюжет:
– Продолжение основной истории
– Добавлены 2 новых события + завершено 1 начатое ранее
📍 Новые локации:
– Церковь
– Коммерческий район города
– Пляж
👥 Новые персонажи:
– Сестра Джианна
– Министр Монстрелло
– Джеб
– Алекс
🔊 Аудио:
– 1 новый звуковой эффект (SFX)
– 12 новых фоновых композиций, сгенерированных ИИ
🛠 Исправления:
– Исправлена (или "взломана") проблема импорта фетиша Sounding из первой главы
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Старые версии The Inn (18+)
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Внимание▶
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