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The Inn (18+)

The Inn (18+) Ch. 2 v1.01.04

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Версия:
Ch. 2 v1.01.04
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26 911
Скриншоты
Описание

Откройте для себя захватывающую историю The Inn (18+) — визуальный роман, рассказывающий о путешествии молодых людей, пытающихся выжить самостоятельно в большом городе. Вы будете принимать решения, от которых зависит ваша судьба, встречаться с интересными персонажами и исследовать яркие локации. Кроме того, потрясающие визуальные эффекты и интригующее, полное тайн повествование не оставят вас равнодушными до самого конца!


Испытайте захватывающую историю, как никогда раньше, и сделайте выбор, который определит судьбу вашего главного героя. The Inn (18+) с потрясающими визуальными эффектами и насыщенным повествованием — это незабываемый визуальный роман.


Информация о модах

Глава 2 – v1.01.04

📖 Сюжет:

– Продолжение основной истории
– Добавлены 2 новых события + завершено 1 начатое ранее

📍 Новые локации:

Церковь
Коммерческий район города
Пляж

👥 Новые персонажи:

Сестра Джианна
Министр Монстрелло
Джеб
Алекс

🔊 Аудио:

1 новый звуковой эффект (SFX)
12 новых фоновых композиций, сгенерированных ИИ

🛠 Исправления:

Исправлена (или "взломана") проблема импорта фетиша Sounding из первой главы

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Старые версии The Inn (18+)
Version TG Ch. 2 v.1.01.03 Version TG 1.01.02

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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