Описание

Откройте для себя захватывающую историю The Inn (18+) — визуальный роман, рассказывающий о путешествии молодых людей, пытающихся выжить самостоятельно в большом городе. Вы будете принимать решения, от которых зависит ваша судьба, встречаться с интересными персонажами и исследовать яркие локации. Кроме того, потрясающие визуальные эффекты и интригующее, полное тайн повествование не оставят вас равнодушными до самого конца!





Испытайте захватывающую историю, как никогда раньше, и сделайте выбор, который определит судьбу вашего главного героя. The Inn (18+) с потрясающими визуальными эффектами и насыщенным повествованием — это незабываемый визуальный роман.