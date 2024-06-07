The Golden Boy (18+) призван привнести что-то новое в игровой мир. Вы окажетесь в приключении на всю жизнь, играя за трех главных героев, которых судьба свела вместе. Испытайте их жизни, как они переплетаются, участвуйте в пикантных ситуациях и раскрывайте давно забытые секреты.





Это ваш шанс получить самый сумасшедший игровой опыт! Благодаря потрясающей графике, увлекательным сюжетным линиям и захватывающим персонажам The Golden Boy (18+) будет держать вас в напряжении, пока вы исследуете их невероятный мир.