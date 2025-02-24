Описание

Edge of the Sky — пародийно-пикантный проект 18+, посвященный известной игровой вселенной об убийце драконов и спасителе королевства. Играйте за его главного героя, который обладает всеми качествами и талантами, необходимыми для этой должности, а также может отдыхать и делать перерывы между своими смелыми приключениями.





Вооружитесь своим мечом, как настоящий герой, сразите драконов своей мощью и получите незабываемые впечатления от Edge of the Sky! Присоединяйтесь к тысячам других игроков, которые уже освоили эту необычную игровую вселенную.