Версия:
15.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:15
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 563
Описание
Edge of the Sky — пародийно-пикантный проект 18+, посвященный известной игровой вселенной об убийце драконов и спасителе королевства. Играйте за его главного героя, который обладает всеми качествами и талантами, необходимыми для этой должности, а также может отдыхать и делать перерывы между своими смелыми приключениями.
Вооружитесь своим мечом, как настоящий герой, сразите драконов своей мощью и получите незабываемые впечатления от Edge of the Sky! Присоединяйтесь к тысячам других игроков, которые уже освоили эту необычную игровую вселенную.
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