Dog Days of Summer (18+) - если вы поклонник интерактивных программ с качественным повествованием и зрелыми темами, Dog Days of Summer — идеальная игра для вас! В тени популярных «взрослых» игр скрывается новый тип иммерсивной истории — визуальная новелла. История рассказывается как в тексте, так и в диалогах, что позволяет игрокам персонализировать свой игровой опыт.
Совершенно бесплатная игра, доступная на iOS, Android и ПК/Mac/Linux. Эта игра удерживает внимание игрока благодаря всестороннему развитию персонажей, захватывающей драме и тайнам, а также множеству горячих сцен, которые обязательно привлекут ваше внимание. сердцебиение!
Полная версия
Скачать Dog Days of Summer (18+) v0.5.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.