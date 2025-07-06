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Dog Days of Summer (18+)

Dog Days of Summer (18+) v0.5.1

5
1
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Версия:
0.5.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:08
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 245 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 886
Описание

Dog Days of Summer (18+) - если вы поклонник интерактивных программ с качественным повествованием и зрелыми темами, Dog Days of Summer — идеальная игра для вас! В тени популярных «взрослых» игр скрывается новый тип иммерсивной истории — визуальная новелла. История рассказывается как в тексте, так и в диалогах, что позволяет игрокам персонализировать свой игровой опыт.


Совершенно бесплатная игра, доступная на iOS, Android и ПК/Mac/Linux. Эта игра удерживает внимание игрока благодаря всестороннему развитию персонажей, захватывающей драме и тайнам, а также множеству горячих сцен, которые обязательно привлекут ваше внимание. сердцебиение!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Dog Days of Summer (18+) v0.5.1 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Dog Days of Summer (18+)


Комментарии (4)
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GLLensifal
GLLensifal Администраторы Сегодня в 00:41
Lor, Утром добавим
+1
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Lor
Lor Вчера в 20:23
Вышло обновление 0.5.1 для этой игры только на другом сайте 5mod.ru но я не могу скачивать с того сайта. Поэтому вся надежда на администратора этого сайта🙏🙏🙏🙏🙏🙏
0
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GLLensifal
GLLensifal Администраторы 28 мая 2025 01:02
Lor, Пока ждем обновление - можете подписаться на обновления!)
-1
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Lor
Lor 27 мая 2025 22:01
Когда будут обновления
0
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