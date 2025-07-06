Описание

Dog Days of Summer (18+) - если вы поклонник интерактивных программ с качественным повествованием и зрелыми темами, Dog Days of Summer — идеальная игра для вас! В тени популярных «взрослых» игр скрывается новый тип иммерсивной истории — визуальная новелла. История рассказывается как в тексте, так и в диалогах, что позволяет игрокам персонализировать свой игровой опыт.





Совершенно бесплатная игра, доступная на iOS, Android и ПК/Mac/Linux. Эта игра удерживает внимание игрока благодаря всестороннему развитию персонажей, захватывающей драме и тайнам, а также множеству горячих сцен, которые обязательно привлекут ваше внимание. сердцебиение!