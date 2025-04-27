Описание

Milfy Day (18+) - лавный герой только что переехал в новый для него город и поселился в доме, где живет много красивых женщин. Родители пообещали присматривать за парнем, пока он не встанет на ноги и не адаптируется. Сдержат ли они свое обещание? Узнать, что произойдет, когда он вернется и оставит их в покое. Погрузитесь в эту богатую историю с множеством разных концовок.





Присоединяйтесь к главному герою Milfy Day, когда он переезжает в новый город и поселяется в доме, где он быстро понимает, что это один дом с атмосферой, перед которой трудно устоять. Быть тем же парнем, который оказался в окружении роскошных дам. Оставьте свои заботы позади, наблюдайте за ними и играйте с ними в любую игру, которую вы хотите, пока они ждут вашего следующего шага.