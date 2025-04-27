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Milfy Day (18+)

Milfy Day (18+) 0.8.3

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Версия:
0.8.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 20:11
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 771 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
25 517
Скриншоты
Описание

Milfy Day (18+) - лавный герой только что переехал в новый для него город и поселился в доме, где живет много красивых женщин. Родители пообещали присматривать за парнем, пока он не встанет на ноги и не адаптируется. Сдержат ли они свое обещание? Узнать, что произойдет, когда он вернется и оставит их в покое. Погрузитесь в эту богатую историю с множеством разных концовок.


Присоединяйтесь к главному герою Milfy Day, когда он переезжает в новый город и поселяется в доме, где он быстро понимает, что это один дом с атмосферой, перед которой трудно устоять. Быть тем же парнем, который оказался в окружении роскошных дам. Оставьте свои заботы позади, наблюдайте за ними и играйте с ними в любую игру, которую вы хотите, пока они ждут вашего следующего шага.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Milfy Day (18+)


Комментарии (6)
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Гость Вася
Гость Вася 13 марта 2024 11:23
Файл всё равно повреждён ((
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 16 августа 2023 13:47
Rd, Обновили ссылки
0
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Rd
Rd 16 августа 2023 12:07
Файл поврежден, с обоих ссылок
0
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Нн
Нн 18 мая 2023 17:02
А когда будет?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 17 мая 2023 19:43
Нн,
не факт:(
0
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Нн
Нн 17 мая 2023 19:35
Русский язык есть?
0
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