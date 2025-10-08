Описание

Dimitrescu’s Trial переносит вас в жуткий и атмосферный мир замка Димитреску из вселенной Resident Evil. Вас ждёт испытание, полное напряжения, где каждый шаг по извилистым коридорам замка может стать последним. Величественный замок скрывает тёмные секреты, множество угроз и тайны, которые предстоит раскрыть.





Сможете ли вы выжить в этом жутком месте, преодолеть все препятствия и выйти победителем? Испытайте себя, столкнувшись с мрачной историей, зловещими персонажами и атмосферой, которая держит в напряжении до самого конца. Dimitrescu’s Trial — это вызов для тех, кто готов проверить свои силы и выдержку. Готовы ли вы войти в замок?