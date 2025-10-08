Версия:
Update 9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:15
Возраст:
Требуется места:
≈ 509 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 492
Описание
Dimitrescu’s Trial переносит вас в жуткий и атмосферный мир замка Димитреску из вселенной Resident Evil. Вас ждёт испытание, полное напряжения, где каждый шаг по извилистым коридорам замка может стать последним. Величественный замок скрывает тёмные секреты, множество угроз и тайны, которые предстоит раскрыть.
Сможете ли вы выжить в этом жутком месте, преодолеть все препятствия и выйти победителем? Испытайте себя, столкнувшись с мрачной историей, зловещими персонажами и атмосферой, которая держит в напряжении до самого конца. Dimitrescu’s Trial — это вызов для тех, кто готов проверить свои силы и выдержку. Готовы ли вы войти в замок?
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