Three Chicks and a Loser: The Cursed Mansion (18+) 0.12
Непредсказуемая поездка с неожиданными поворотами
Версия:
0.12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 13:23
Возраст:
Требуется места:
≈ 306 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 257
Описание
Three Chicks and a Loser: The Cursed Mansion — это история, где обыденный день неожиданно превращается в захватывающее приключение. Когда ваш кузен просит помочь его девушке Бьянке и её подругам Тори и Зои добраться до мероприятия за городом, вы не могли предположить, что окажетесь в центре событий, которые изменят всё.
Эти девушки были самыми крутыми в школе, но ваши отношения с ними оставляли желать лучшего. Теперь вы окажетесь вместе на музыкальном фестивале, проведёте время в их компании и переночуете в отеле. Какие тайны прошлого всплывут? Сможете ли вы наладить с ними контакт или старые трения дадут о себе знать?
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