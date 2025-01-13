Описание

Three Chicks and a Loser: The Cursed Mansion — это история, где обыденный день неожиданно превращается в захватывающее приключение. Когда ваш кузен просит помочь его девушке Бьянке и её подругам Тори и Зои добраться до мероприятия за городом, вы не могли предположить, что окажетесь в центре событий, которые изменят всё.





Эти девушки были самыми крутыми в школе, но ваши отношения с ними оставляли желать лучшего. Теперь вы окажетесь вместе на музыкальном фестивале, проведёте время в их компании и переночуете в отеле. Какие тайны прошлого всплывут? Сможете ли вы наладить с ними контакт или старые трения дадут о себе знать?