android-1.ru / Игры / Эротические игры / Charmed (18+)
Charmed (18+)

Charmed (18+) 0.0.3r

История о переменах, возможностях и борьбе за успех
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.0.3r
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 157 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 490
Скриншоты
Описание

Charmed — это увлекательная игра о молодом человеке, который начинает свою жизнь с чистого листа, оказавшись в небольшом городке после потери комфорта и безопасности. С пустым кошельком, но полным надежд, он пытается найти работу, создать новый дом и преодолеть трудности в месте, где возможностей мало, а окружающие кажутся равнодушными.


В прологе вы познакомитесь с его первыми испытаниями: встречей с бывшей девушкой, управляющей кафе, попыткой устроиться в отель, общением с загадочной библиотекаршей и шансом превратить разваливающийся паб в прибыльный бизнес. Жёсткие переговоры, неожиданные предложения и сложные выборы делают путь героя не только сложным, но и захватывающим.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Charmed (18+) v0.0.3r MOD APK

Скачать Charmed (18+) 157 Мб Ссылка 2 157 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии Charmed (18+)
Version 0.0.2 Version TG 0.0.2


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Heart City Stories Ep. 1: Friendly Favours (18+)
Heart City Stories Ep. 1: Friendly Favours (18+)
Version: 1.05
Las Futas (18+)
Las Futas (18+)
Version: 0.1
The Nature of Magic (18+)
The Nature of Magic (18+)
Version: Ch.1
Hollow Memories (18+)
Hollow Memories (18+)
Version: 0.01
Lost & Found (18+)
Lost & Found (18+)
Version: 1.0 Part 1
Punk 2079 (18+)
Punk 2079 (18+)
Version: 0.1
Sofias Dark Fantasies (18+)
Sofias Dark Fantasies (18+)
Version: 2.01
Our Frozen Hearts. (18+)
Our Frozen Hearts. (18+)
Version: D1.0

Отзывы о Charmed (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив