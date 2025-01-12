Описание

Charmed — это увлекательная игра о молодом человеке, который начинает свою жизнь с чистого листа, оказавшись в небольшом городке после потери комфорта и безопасности. С пустым кошельком, но полным надежд, он пытается найти работу, создать новый дом и преодолеть трудности в месте, где возможностей мало, а окружающие кажутся равнодушными.





В прологе вы познакомитесь с его первыми испытаниями: встречей с бывшей девушкой, управляющей кафе, попыткой устроиться в отель, общением с загадочной библиотекаршей и шансом превратить разваливающийся паб в прибыльный бизнес. Жёсткие переговоры, неожиданные предложения и сложные выборы делают путь героя не только сложным, но и захватывающим.