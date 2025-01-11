Описание

Punk 2079 — это захватывающая игра, где вам предстоит погрузиться в мрачный и опасный мир Night City, где каждый день — это борьба за выживание. В роли бывшего Номада, вы пытаетесь спасти близкого человека, ставшего целью самых могущественных организаций, таких как Militech, Arasaka, Blood Nation, Pacifica и другие.





Для достижения своей цели вам придётся сражаться с корпоративными монстрами, вступать в альянсы, раскрывать заговоры и принимать сложные решения, от которых будет зависеть судьба не только вас, но и всей истории. Punk 2079 предлагает динамичный геймплей, насыщенный сюжет и атмосферу антиутопического будущего, где каждое ваше действие имеет последствия. Готовы ли вы выжить и победить в этом безжалостном мире? Узнайте прямо сейчас!