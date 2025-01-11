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Punk 2079 (18+)

Punk 2079 (18+) 0.15

Битва за выживание в жестоком мире будущего
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Версия:
0.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
970
Скриншоты
Описание

Punk 2079 — это захватывающая игра, где вам предстоит погрузиться в мрачный и опасный мир Night City, где каждый день — это борьба за выживание. В роли бывшего Номада, вы пытаетесь спасти близкого человека, ставшего целью самых могущественных организаций, таких как Militech, Arasaka, Blood Nation, Pacifica и другие.


Для достижения своей цели вам придётся сражаться с корпоративными монстрами, вступать в альянсы, раскрывать заговоры и принимать сложные решения, от которых будет зависеть судьба не только вас, но и всей истории. Punk 2079 предлагает динамичный геймплей, насыщенный сюжет и атмосферу антиутопического будущего, где каждое ваше действие имеет последствия. Готовы ли вы выжить и победить в этом безжалостном мире? Узнайте прямо сейчас!


Информация о модах

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