Описание

The Adored Marriage — это интерактивный визуальный роман, рассказывающий историю супружеской пары, решившей исследовать новые грани своих отношений. После многих лет счастливого брака они начинают путешествие самопознания, открывая неизведанные территории совместного опыта и фантазий.





На своём пути герои встречают новых людей, испытывают захватывающее чувство приключения и учатся балансировать между любовью, доверием и волнующими вызовами неизвестного. The Adored Marriage предлагает игрокам погрузиться в глубокую, эмоционально насыщенную историю, исследуя динамику отношений и открывая новые горизонты в жизни героев. Готовы ли вы отправиться в это уникальное путешествие вместе с ними?