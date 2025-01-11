Версия:
Ch.1 v0.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:29
Возраст:
Требуется места:
≈ 241 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 220
Описание
The Adored Marriage — это интерактивный визуальный роман, рассказывающий историю супружеской пары, решившей исследовать новые грани своих отношений. После многих лет счастливого брака они начинают путешествие самопознания, открывая неизведанные территории совместного опыта и фантазий.
На своём пути герои встречают новых людей, испытывают захватывающее чувство приключения и учатся балансировать между любовью, доверием и волнующими вызовами неизвестного. The Adored Marriage предлагает игрокам погрузиться в глубокую, эмоционально насыщенную историю, исследуя динамику отношений и открывая новые горизонты в жизни героев. Готовы ли вы отправиться в это уникальное путешествие вместе с ними?
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