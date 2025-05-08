Описание

Our Frozen Hearts (18+) — это уникальная смесь симулятора свиданий и игры на выживание, дополненная элементами для взрослой аудитории. Главный герой вместе с подругой отправляется в заснеженную деревушку, чтобы провести время вдали от цивилизации. Однако суровая природа, капризная погода и неожиданные обстоятельства превращают отдых в борьбу за тепло, выживание и эмоциональную связь.





Игра предлагает симпатичную графику, вариативные выборы, которые влияют на развитие сюжета, и откровенные моменты, добавляющие глубины в отношения между персонажами. Сможете ли вы сохранить тепло и поддерживать друг друга до прибытия спасателей? Our Frozen Hearts (18+) подарит вам историю о любви, доверии и борьбе с природой, делая каждое решение важным. Начните своё заснеженное приключение уже сегодня!