Our Frozen Hearts. (18+) D2
Романтика и выживание среди заснеженных пейзажей
Our Frozen Hearts (18+) — это уникальная смесь симулятора свиданий и игры на выживание, дополненная элементами для взрослой аудитории. Главный герой вместе с подругой отправляется в заснеженную деревушку, чтобы провести время вдали от цивилизации. Однако суровая природа, капризная погода и неожиданные обстоятельства превращают отдых в борьбу за тепло, выживание и эмоциональную связь.
Игра предлагает симпатичную графику, вариативные выборы, которые влияют на развитие сюжета, и откровенные моменты, добавляющие глубины в отношения между персонажами. Сможете ли вы сохранить тепло и поддерживать друг друга до прибытия спасателей? Our Frozen Hearts (18+) подарит вам историю о любви, доверии и борьбе с природой, делая каждое решение важным. Начните своё заснеженное приключение уже сегодня!
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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