android-1.ru / Игры / Эротические игры / Our Frozen Hearts. (18+)
Our Frozen Hearts. (18+)

Our Frozen Hearts. (18+) D2

Романтика и выживание среди заснеженных пейзажей
1
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
D2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 17:18
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 181 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 748
Скриншоты
Описание

Our Frozen Hearts (18+) — это уникальная смесь симулятора свиданий и игры на выживание, дополненная элементами для взрослой аудитории. Главный герой вместе с подругой отправляется в заснеженную деревушку, чтобы провести время вдали от цивилизации. Однако суровая природа, капризная погода и неожиданные обстоятельства превращают отдых в борьбу за тепло, выживание и эмоциональную связь.


Игра предлагает симпатичную графику, вариативные выборы, которые влияют на развитие сюжета, и откровенные моменты, добавляющие глубины в отношения между персонажами. Сможете ли вы сохранить тепло и поддерживать друг друга до прибытия спасателей? Our Frozen Hearts (18+) подарит вам историю о любви, доверии и борьбе с природой, делая каждое решение важным. Начните своё заснеженное приключение уже сегодня!


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Our Frozen Hearts. (18+) vD2 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Our Frozen Hearts. (18+) 181 Мб Ссылка 2 181 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Rock the Rim (18+)
Rock the Rim (18+)
Version: Ep 1 P1 – S1
Por(n)tals (18+)
Por(n)tals (18+)
Version: 0.2
Monolith Bay (18+)
Monolith Bay (18+)
Version: 1.0 Beta
The Adored Marriage (18+)
The Adored Marriage (18+)
Version: Chapter 1 v0.9
My Future Wife (Rework) (18+)
My Future Wife (Rework) (18+)
Version: Episode 01A
Lewd Detective - The Island of Pleasure (18+)
Lewd Detective - The Island of Pleasure (18+)
Version: Demo
Our Chat Group (18+)
Our Chat Group (18+)
Version: Ch.2
Dont Flex On Me Yumi Chan (18+)
Dont Flex On Me Yumi Chan (18+)
Version: 0.3.5

Отзывы о Our Frozen Hearts. (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив