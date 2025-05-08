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Reconnect - Choose Love at its Darkest (18+)

Reconnect - Choose Love at its Darkest (18+) 1.0

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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:16
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 318 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 299
Скриншоты
Описание

Reconnect - Choose Love at its Darkest (18+) - Ваше решение выбрать один из трех путей, которые приведут к интимным отношениям с одним из главных героев, будет вознаграждено интерактивным фанфиком. Вы можете видеть, как развивается история, как если бы вы играли в нее сами. Признайтесь в любви и сделайте этих персонажей счастливыми раз и навсегда!


Мир только что пережил ужасную трагедию, которой можно было бы избежать, если бы мы только сделали правильный выбор... Мы знаем, где вы можете найти ответы на свои вопросы. Присоединяйтесь к 500+ людям, которые оказывают поддержку и создали сообщество, чтобы помогать друг другу, когда они больше всего в этом нуждаются. Reconnect с контентом только 18+ наверняка понравится всем игрокам всех возрастов!


Информация о модах

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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