Reconnect - Choose Love at its Darkest (18+) 1.0
Reconnect - Choose Love at its Darkest (18+) - Ваше решение выбрать один из трех путей, которые приведут к интимным отношениям с одним из главных героев, будет вознаграждено интерактивным фанфиком. Вы можете видеть, как развивается история, как если бы вы играли в нее сами. Признайтесь в любви и сделайте этих персонажей счастливыми раз и навсегда!
Мир только что пережил ужасную трагедию, которой можно было бы избежать, если бы мы только сделали правильный выбор... Мы знаем, где вы можете найти ответы на свои вопросы. Присоединяйтесь к 500+ людям, которые оказывают поддержку и создали сообщество, чтобы помогать друг другу, когда они больше всего в этом нуждаются. Reconnect с контентом только 18+ наверняка понравится всем игрокам всех возрастов!
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Скачать Reconnect - Choose Love at its Darkest (18+) v1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.