Описание

Reconnect - Choose Love at its Darkest (18+) - Ваше решение выбрать один из трех путей, которые приведут к интимным отношениям с одним из главных героев, будет вознаграждено интерактивным фанфиком. Вы можете видеть, как развивается история, как если бы вы играли в нее сами. Признайтесь в любви и сделайте этих персонажей счастливыми раз и навсегда!





Мир только что пережил ужасную трагедию, которой можно было бы избежать, если бы мы только сделали правильный выбор... Мы знаем, где вы можете найти ответы на свои вопросы. Присоединяйтесь к 500+ людям, которые оказывают поддержку и создали сообщество, чтобы помогать друг другу, когда они больше всего в этом нуждаются. Reconnect с контентом только 18+ наверняка понравится всем игрокам всех возрастов!