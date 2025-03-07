Описание

Cybernetic Seduction (18+) — это футуристическая научно-фантастическая визуальная новелла, которая позволяет вам исследовать темную сторону человеческой натуры и дать волю своим фантазиям. Это игра на соблазнение с изюминкой: вам нужно будет связаться с членами преступной организации, узнать их сексуальные предпочтения, узнать их секреты и соблазнить их, чтобы они поверили, что вы кто-то другой. Если вы ищете что-то темное, рискованное и захватывающее, Cybernetic Seduction — игра для вас!





Никогда не оглядывайся назад! Cybernetic Seduction не имеет фиксированных концовок, поэтому каждое прохождение будет разным. Мы добавили множество отличных функций, чтобы игра развлекала вас часами. Так что приходите насладиться сочным научно-фантастическим боевиком!