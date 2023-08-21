Описание

Lunars Chosen (18+) - Вы любознательный человек, жаждущий понимания. Вы охотник, который идет по следу богов. Вы хотите, чтобы они раскрылись, чтобы вы могли понять их и их мотивы. В этой игре вы присоединитесь к одному из таких охотников в их поисках, но что произойдет, если вы обнаружите, что существует более одного бога? Более того, что, если они не все безупречны?





В этой игре вы не просто охотитесь за богами, но и пытаетесь раскрыть свою истинную личность. Удовлетворите ли вы свое любопытство и получите ответы, или ваша охота окажется бесплодной?