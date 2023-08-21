Версия:
Episode 2 v0.4.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:34
Возраст:
Требуется места:
≈ 786 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19 549
Описание
Lunars Chosen (18+) - Вы любознательный человек, жаждущий понимания. Вы охотник, который идет по следу богов. Вы хотите, чтобы они раскрылись, чтобы вы могли понять их и их мотивы. В этой игре вы присоединитесь к одному из таких охотников в их поисках, но что произойдет, если вы обнаружите, что существует более одного бога? Более того, что, если они не все безупречны?
В этой игре вы не просто охотитесь за богами, но и пытаетесь раскрыть свою истинную личность. Удовлетворите ли вы свое любопытство и получите ответы, или ваша охота окажется бесплодной?
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