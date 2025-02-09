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Croft Adventures (18+)

Croft Adventures (18+) 0.6.8b

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3
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Версия:
0.6.8b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 240 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23 917
Скриншоты
Описание

Croft Adventures — это цифровая игра для 18+, действие которой происходит в полноценной интерактивной 3D-среде. Это динамичный проект, который дает игрокам возможность посетить другую локацию с Ларой Крофт, культовым героем игр, и помогает погрузиться в мир приключений, где каждый хочет быть таким же умным, как Лара.


Вы хотите расслабиться после долгого дня раскопок, но любите археологию. Вам не интересно читать очередную скучную книгу, поэтому вы ищете хорошую, веселую игру, но трудно найти ту, которая удовлетворит ваши потребности. Я нашел для вас идеальную игру! Croft Adventures — это визуально качественный остросюжетный фанфик-проект, в котором вас уже ждут захватывающий сюжет и захватывающие персонажи, на тот случай, если вы не сможете перестать пачкать руки археологическими исследованиями.


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Скачать Croft Adventures (18+) v0.6.8b MOD APK

Скачать Croft Adventures (18+) 240 Мб Ссылка 2 240 Мб
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Отзывы о Croft Adventures (18+)


Комментарии (1)
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Ори
Ори 9 февраля 2025 11:58
На русском?
0
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