Описание

Croft Adventures — это цифровая игра для 18+, действие которой происходит в полноценной интерактивной 3D-среде. Это динамичный проект, который дает игрокам возможность посетить другую локацию с Ларой Крофт, культовым героем игр, и помогает погрузиться в мир приключений, где каждый хочет быть таким же умным, как Лара.





Вы хотите расслабиться после долгого дня раскопок, но любите археологию. Вам не интересно читать очередную скучную книгу, поэтому вы ищете хорошую, веселую игру, но трудно найти ту, которая удовлетворит ваши потребности. Я нашел для вас идеальную игру! Croft Adventures — это визуально качественный остросюжетный фанфик-проект, в котором вас уже ждут захватывающий сюжет и захватывающие персонажи, на тот случай, если вы не сможете перестать пачкать руки археологическими исследованиями.