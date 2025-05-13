Описание

Stolen Destiny — это визуальная новелла, призванная рассказать красивую историю и оставить у игроков теплые воспоминания. В нем рассказывается незабываемая история Ника, который родился и вырос в красивой, а главное богатой семье, но, к сожалению, достиг совершеннолетия, что навсегда изменило его жизнь.





Stolen Destiny отличается оригинальным японским художественным стилем, отфильтрованным с западным влиянием, где вы можете ожидать найти ослепительные цвета и потрясающие фоны. Как человек, который очень гордится своей работой, этот визуальный роман был создан с особой тщательностью, чтобы игроки могли испытать прекрасную историю Ника.





В игре представлены уникальные сцены, и она предоставляет игроку выбор, который поможет ему создать свою собственную уникальную версию истории.