Stolen Destiny (18+) 0.1.9.5
Stolen Destiny — это визуальная новелла, призванная рассказать красивую историю и оставить у игроков теплые воспоминания. В нем рассказывается незабываемая история Ника, который родился и вырос в красивой, а главное богатой семье, но, к сожалению, достиг совершеннолетия, что навсегда изменило его жизнь.
Stolen Destiny отличается оригинальным японским художественным стилем, отфильтрованным с западным влиянием, где вы можете ожидать найти ослепительные цвета и потрясающие фоны. Как человек, который очень гордится своей работой, этот визуальный роман был создан с особой тщательностью, чтобы игроки могли испытать прекрасную историю Ника.
В игре представлены уникальные сцены, и она предоставляет игроку выбор, который поможет ему создать свою собственную уникальную версию истории.
v0.1.9.5 — Обновление
📸 Контент:
260+ новых изображений
140+ кадров анимации
Около 100 переработанных рендеров из прошлых обновлений
Значительно улучшен английский перевод диалогов (благодарность Ravenleaf)
📅 События:
Новый ивент с Сарой вечером в комнате Ника (просмотр ТВ)
Продолжение утреннего ивента с Сарой в туалете
Продолжение сцены с покупкой нижнего белья для Сары (воскресенье вечером в её комнате)
Новый ивент — массаж Сары (вторник вечером в её комнате)
🔧 Изменения и улучшения:
Теперь можно отремонтировать телевизор в комнате Ника — это повысит возбуждение Ника по вечерам без траты времени и откроет сцену с Сарой
Добавлена возможность принимать ванну ранним утром
На ноутбуке в комнате Ника появился чит-код, позволяющий управлять уровнем возбуждения всех персонажей
Добавлены уведомления о прогрессе событий
Скачать Stolen Destiny (18+) v0.1.9.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.