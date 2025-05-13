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Stolen Destiny (18+)

Stolen Destiny (18+) 0.1.9.5

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Версия:
0.1.9.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:13
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
21 001
Скриншоты
Описание

Stolen Destiny — это визуальная новелла, призванная рассказать красивую историю и оставить у игроков теплые воспоминания. В нем рассказывается незабываемая история Ника, который родился и вырос в красивой, а главное богатой семье, но, к сожалению, достиг совершеннолетия, что навсегда изменило его жизнь.


Stolen Destiny отличается оригинальным японским художественным стилем, отфильтрованным с западным влиянием, где вы можете ожидать найти ослепительные цвета и потрясающие фоны. Как человек, который очень гордится своей работой, этот визуальный роман был создан с особой тщательностью, чтобы игроки могли испытать прекрасную историю Ника.


В игре представлены уникальные сцены, и она предоставляет игроку выбор, который поможет ему создать свою собственную уникальную версию истории.


Информация о модах

v0.1.9.5 — Обновление

📸 Контент:

  • 260+ новых изображений

  • 140+ кадров анимации

  • Около 100 переработанных рендеров из прошлых обновлений

  • Значительно улучшен английский перевод диалогов (благодарность Ravenleaf)

📅 События:

  • Новый ивент с Сарой вечером в комнате Ника (просмотр ТВ)

  • Продолжение утреннего ивента с Сарой в туалете

  • Продолжение сцены с покупкой нижнего белья для Сары (воскресенье вечером в её комнате)

  • Новый ивент — массаж Сары (вторник вечером в её комнате)

🔧 Изменения и улучшения:

  • Теперь можно отремонтировать телевизор в комнате Ника — это повысит возбуждение Ника по вечерам без траты времени и откроет сцену с Сарой

  • Добавлена возможность принимать ванну ранним утром

  • На ноутбуке в комнате Ника появился чит-код, позволяющий управлять уровнем возбуждения всех персонажей

  • Добавлены уведомления о прогрессе событий

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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