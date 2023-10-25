Описание

Granter of Your Desires -R - это забавный и живописный симулятор свиданий, который черпает вдохновение из знаменитой игры Persona. Но вместо того чтобы исследовать мрачные подземелья и сражаться с тенями, ваша основная задача здесь - завести дружбу (и, возможно, что-то большее) с различными персонажами.





Игра предоставляет широкий выбор разнообразных персонажей, каждый из которых имеет свою историю, характер и интересы. В зависимости от того, как вы общаетесь с ними, отношения между вами могут развиваться по-разному, и каждый выбор, который вы делаете, может повлиять на исход вашей истории.





Все действия игры проходят в стилизованном городе, где вы можете посещать различные места, такие как кафе, школа, магазины и даже ночные клубы. Помимо взаимодействия с персонажами, вы также можете участвовать в различных мероприятиях и заданиях, которые помогут вам развивать свои навыки и становиться более привлекательным для других.