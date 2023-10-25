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Granter of Your Desires -R (18+)

Granter of Your Desires -R (18+) 0.19 Demo

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Версия:
0.19 Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 618 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 047
Скриншоты
Описание

Granter of Your Desires -R - это забавный и живописный симулятор свиданий, который черпает вдохновение из знаменитой игры Persona. Но вместо того чтобы исследовать мрачные подземелья и сражаться с тенями, ваша основная задача здесь - завести дружбу (и, возможно, что-то большее) с различными персонажами.


Игра предоставляет широкий выбор разнообразных персонажей, каждый из которых имеет свою историю, характер и интересы. В зависимости от того, как вы общаетесь с ними, отношения между вами могут развиваться по-разному, и каждый выбор, который вы делаете, может повлиять на исход вашей истории.


Все действия игры проходят в стилизованном городе, где вы можете посещать различные места, такие как кафе, школа, магазины и даже ночные клубы. Помимо взаимодействия с персонажами, вы также можете участвовать в различных мероприятиях и заданиях, которые помогут вам развивать свои навыки и становиться более привлекательным для других.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Granter of Your Desires -R (18+) v0.19 Demo MOD APK

Скачать Granter of Your Desires -R (18+) 618 Мб Ссылка 2 618 Мб
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Старые версии Granter of Your Desires -R (18+)
Version 0.17


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