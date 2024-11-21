Описание

Third Crisis: Neon Nights — это приквел к оригинальной игре, разворачивающийся за пять лет до событий Третьего кризиса. Организация Пейто захватила власть, действуя под маской Глобального правительства Андро (GAG). Мир изменился, и Неоновый город стал одной из крупнейших баз их контроля.





Вас ждёт история Зои, неудачливого наёмника, которая пытается выжить в теневой стороне мегаполиса. Исследуйте подполье, принимайте судьбоносные решения и находите свой путь в мире, где на каждом шагу растёт давление. Third Crisis: Neon Nights объединяет насыщенный сюжет, глубокую проработку мира и атмосферу неонового киберпанка, где каждое ваше действие имеет значение.