Third Crisis Neon Nights (18+) 0.1 Patreon
Погружение в мир неонового подполья и опасных решений
Версия:
0.1 Patreon
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:37
Возраст:
Требуется места:
≈ 785 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
147
Описание
Third Crisis: Neon Nights — это приквел к оригинальной игре, разворачивающийся за пять лет до событий Третьего кризиса. Организация Пейто захватила власть, действуя под маской Глобального правительства Андро (GAG). Мир изменился, и Неоновый город стал одной из крупнейших баз их контроля.
Вас ждёт история Зои, неудачливого наёмника, которая пытается выжить в теневой стороне мегаполиса. Исследуйте подполье, принимайте судьбоносные решения и находите свой путь в мире, где на каждом шагу растёт давление. Third Crisis: Neon Nights объединяет насыщенный сюжет, глубокую проработку мира и атмосферу неонового киберпанка, где каждое ваше действие имеет значение.
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