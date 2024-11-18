Версия:
Ch.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:42
Возраст:
Требуется места:
≈ 191 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
327
Описание
Attempted Redemption (18+) — визуальный роман, где главный герой — молодая женщина с непростым прошлым, пытающаяся начать новую жизнь. Её путь к нормальности полон стандартных забот, неожиданностей и личных открытий, но внезапное возвращение теней прошлого ставит под угрозу всё, чего она успела достичь.
Игрокам предстоит решить, останется ли героиня верной своей новой жизни или вернётся к старым методам ради мести. Выборы в игре определяют её дальнейшую судьбу: от сохранения себя новой до наказания тех, кто посмел разрушить её мир. Attempted Redemption (18+) — это эмоциональная история о борьбе, выборе и последствиях, которая затронет каждого.
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать Attempted Redemption (18+) vCh.1 MOD APK
Скачать Attempted Redemption (18+) Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer