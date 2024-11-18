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Attempted Redemption (18+)

Attempted Redemption (18+) Ch.1

Борьба с прошлым и выбор будущего
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Версия:
Ch.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 191 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
327
Скриншоты
Описание

Attempted Redemption (18+) — визуальный роман, где главный герой — молодая женщина с непростым прошлым, пытающаяся начать новую жизнь. Её путь к нормальности полон стандартных забот, неожиданностей и личных открытий, но внезапное возвращение теней прошлого ставит под угрозу всё, чего она успела достичь.


Игрокам предстоит решить, останется ли героиня верной своей новой жизни или вернётся к старым методам ради мести. Выборы в игре определяют её дальнейшую судьбу: от сохранения себя новой до наказания тех, кто посмел разрушить её мир. Attempted Redemption (18+) — это эмоциональная история о борьбе, выборе и последствиях, которая затронет каждого.


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Скачать Attempted Redemption (18+) 191 Мб Ссылка 2 191 Мб
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