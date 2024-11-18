Описание

Attempted Redemption (18+) — визуальный роман, где главный герой — молодая женщина с непростым прошлым, пытающаяся начать новую жизнь. Её путь к нормальности полон стандартных забот, неожиданностей и личных открытий, но внезапное возвращение теней прошлого ставит под угрозу всё, чего она успела достичь.





Игрокам предстоит решить, останется ли героиня верной своей новой жизни или вернётся к старым методам ради мести. Выборы в игре определяют её дальнейшую судьбу: от сохранения себя новой до наказания тех, кто посмел разрушить её мир. Attempted Redemption (18+) — это эмоциональная история о борьбе, выборе и последствиях, которая затронет каждого.