Описание

Lost Moon — это новая визуальная новелла для взрослых, которая предлагает погрузиться в мистический мир с дьявольской атмосферой. Вас ждёт приключение, полное интриг, неожиданностей и откровенных моментов, где каждое ваше решение может повлиять на исход истории.





Игра сочетает завораживающий сюжет, ярких персонажей и элементы тайн, создавая незабываемое путешествие. Lost Moon — это идеальный выбор для тех, кто ищет глубину повествования, напряжение и пикантные детали в одном проекте.