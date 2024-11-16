Описание

The Milfsgiving Feast — это уникальная игра, которая переносит вас в мир Enchantia, где День благодарения превращается в праздник фантазии, юмора и соблазнительных приключений. Вам предстоит помочь уверенному искателю приключений приготовить волшебный ужин, но задача выходит далеко за рамки обычных кулинарных забот.





Погрузитесь в незабываемое путешествие: исследуйте загадочный мир, сражайтесь с тёмными ниндзя, встречайте озорных фей и заключайте сделки с демоническими девушками. The Milfsgiving Feast — это сочетание весёлого сюжета, смелых заданий и множества пикантных моментов, которые сделают ваш День благодарения по-настоящему особенным.