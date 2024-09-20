Описание

CaptainVerse — это история о капитане Гиперионе, который становится главным героем своего собственного приключения, путешествуя по незнакомым мирам. В результате эксперимента AE по воссозданию Элизианского Царства, капитан оказывается в ловушке виртуальной реальности. Теперь ему предстоит найти выход, преодолевая многочисленные препятствия в каждом мире.





Помимо вызовов, капитан встречает различных персонажей, которые сопровождают его на этом пути. Ваша задача — спасти своих товарищей и вернуть свободу. CaptainVerse — это пародия на популярную гача-игру Honkai Impact 3rd, и в будущем можно ожидать появления множества знакомых персонажей.