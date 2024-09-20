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CaptainVerse (18+)

CaptainVerse (18+) Part 2 v0.5

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Версия:
Part 2 v0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 834
Скриншоты
Описание

CaptainVerse — это история о капитане Гиперионе, который становится главным героем своего собственного приключения, путешествуя по незнакомым мирам. В результате эксперимента AE по воссозданию Элизианского Царства, капитан оказывается в ловушке виртуальной реальности. Теперь ему предстоит найти выход, преодолевая многочисленные препятствия в каждом мире.


Помимо вызовов, капитан встречает различных персонажей, которые сопровождают его на этом пути. Ваша задача — спасти своих товарищей и вернуть свободу. CaptainVerse — это пародия на популярную гача-игру Honkai Impact 3rd, и в будущем можно ожидать появления множества знакомых персонажей.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать CaptainVerse (18+) vPart 2 v0.5 MOD APK

Скачать CaptainVerse (18+) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
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Старые версии CaptainVerse (18+)
Version Part 2 Demo Version Part 2 v0.3 Version TG Part 2 v0.3 Version TG Part 2 Demo


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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