Версия:
Part 2 v0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:19
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 834
Описание
CaptainVerse — это история о капитане Гиперионе, который становится главным героем своего собственного приключения, путешествуя по незнакомым мирам. В результате эксперимента AE по воссозданию Элизианского Царства, капитан оказывается в ловушке виртуальной реальности. Теперь ему предстоит найти выход, преодолевая многочисленные препятствия в каждом мире.
Помимо вызовов, капитан встречает различных персонажей, которые сопровождают его на этом пути. Ваша задача — спасти своих товарищей и вернуть свободу. CaptainVerse — это пародия на популярную гача-игру Honkai Impact 3rd, и в будущем можно ожидать появления множества знакомых персонажей.
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