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Shana – Priestess of Tona (18+)

Shana – Priestess of Tona (18+) 0.3c

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Версия:
0.3c
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 886 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 345
Скриншоты
Описание

Shana: Priestess of Tona — это захватывающая игра в жанре rogue-lite, которая отправит вас в глубокие и мрачные подземелья, кишащие демонами и древними монстрами. Вы играете за Шану, могущественную жрицу Тоны, чья священная миссия — очистить эти опасные лабиринты от врагов и восстановить мир.


Игра предлагает гибкий геймплей, где вы можете собирать уникальные комбинации пассивных навыков, адаптируя свой стиль сражений. Каждое подземелье несет новые испытания, требующие тактики и внимательности, чтобы выжить в этом опасном мире. Исследуйте мрачные коридоры, сражайтесь с ордами врагов и совершенствуйте свои навыки, чтобы победить зло, скрывающееся в глубинах.


Информация о модах

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Скачать Shana – Priestess of Tona (18+) v0.3c MOD APK

Скачать Shana – Priestess of Tona (18+) 886 Мб Ссылка 2 886 Мб
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Старые версии Shana – Priestess of Tona (18+)
Version 0.1 Version 0.2b Version TG 0.2b Version TG 0.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Shana – Priestess of Tona (18+)


Комментарии (1)
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гость-391702
гость-391702 28 декабря 2024 03:42
Не запускается
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