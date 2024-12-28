Версия:
0.3c
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:45
Возраст:
Требуется места:
≈ 886 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 345
Описание
Shana: Priestess of Tona — это захватывающая игра в жанре rogue-lite, которая отправит вас в глубокие и мрачные подземелья, кишащие демонами и древними монстрами. Вы играете за Шану, могущественную жрицу Тоны, чья священная миссия — очистить эти опасные лабиринты от врагов и восстановить мир.
Игра предлагает гибкий геймплей, где вы можете собирать уникальные комбинации пассивных навыков, адаптируя свой стиль сражений. Каждое подземелье несет новые испытания, требующие тактики и внимательности, чтобы выжить в этом опасном мире. Исследуйте мрачные коридоры, сражайтесь с ордами врагов и совершенствуйте свои навыки, чтобы победить зло, скрывающееся в глубинах.
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