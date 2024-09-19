Описание

Priya’s Awakening — это интерактивная история, которая погружает вас в мир Прии, студентки первого курса, столкнувшейся с новыми жизненными вызовами и открытиями. В колледже она начинает переосмысливать свои взгляды на жизнь, взаимоотношения и свои внутренние желания. Этот период саморазвития открывает для Прии новые горизонты, о которых она раньше не задумывалась.





На протяжении истории вы будете помогать Прие принимать важные решения, которые окажут влияние на ее путь взросления и осознания себя. Каждое ваше действие будет определять, как Прия справляется с эмоциями, учится взаимодействовать с окружающими и развивает своё восприятие мира. Priya’s Awakening предлагает увлекательный сюжет о личностном росте и познании своих истинных желаний.