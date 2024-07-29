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Naya`s Adventures (18+)

Naya`s Adventures (18+) 0.03

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Версия:
0.03
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 515 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 485
Скриншоты
Описание

Naya's Adventures — это захватывающая игра, которая погружает вас в историю, наполненную романтикой, драмой и экшеном. Главная героиня, Ная, испытывает глубокое беспокойство после внезапного исчезновения MC, ощущая темную ауру, которая окружает её. Но что именно скрывается за этим чувством — просто страх за любимого человека или нечто гораздо более зловещее?


Игроки смогут погрузиться в этот увлекательный сюжет, принимая на себя роль различных главных героев, включая MC, и попытаться разгадать тайну исчезновения, а также спасти Наю от надвигающейся опасности. Naya's Adventures предлагает вам пройти через череду эмоционально насыщенных событий, где каждый выбор и действие могут изменить ход истории и привести к неожиданным последствиям.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Naya`s Adventures (18+) v0.03 MOD APK

Скачать Naya`s Adventures (18+) 515 Мб Ссылка 2 515 Мб 0.02 Rus 515 Мб 0.02 Rus (Ссылка 2) 515 Мб 0.02 Rus [TG] 515 Мб
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