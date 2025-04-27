Описание

Short NTR Stories — это сборник визуальных новелл, посвящённых жанру NTR (Netorare), каждая из которых предлагает уникальный взгляд на темы любви, измены, предательства, морального падения и контроля над разумом. В этих историях игроки столкнутся с мрачными и провокационными сюжетами, где эмоции и желания переплетаются в сложные и часто болезненные отношения.





Каждая история в Short NTR Stories независима и не связана с другими, что позволяет вам погрузиться в разные миры и ситуации, исследуя разнообразные аспекты человеческих чувств и страстей. Это сборник для тех, кто готов окунуться в тёмные и эмоционально насыщенные повествования, где каждый сюжет открывает новые грани жанра NTR.