Short NTR Stories (18+) 0.2
Short NTR Stories — это сборник визуальных новелл, посвящённых жанру NTR (Netorare), каждая из которых предлагает уникальный взгляд на темы любви, измены, предательства, морального падения и контроля над разумом. В этих историях игроки столкнутся с мрачными и провокационными сюжетами, где эмоции и желания переплетаются в сложные и часто болезненные отношения.
Каждая история в Short NTR Stories независима и не связана с другими, что позволяет вам погрузиться в разные миры и ситуации, исследуя разнообразные аспекты человеческих чувств и страстей. Это сборник для тех, кто готов окунуться в тёмные и эмоционально насыщенные повествования, где каждый сюжет открывает новые грани жанра NTR.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.