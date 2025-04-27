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Short NTR Stories (18+)

Short NTR Stories (18+) 0.2

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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:45
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 334 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 654
Скриншоты
Описание

Short NTR Stories — это сборник визуальных новелл, посвящённых жанру NTR (Netorare), каждая из которых предлагает уникальный взгляд на темы любви, измены, предательства, морального падения и контроля над разумом. В этих историях игроки столкнутся с мрачными и провокационными сюжетами, где эмоции и желания переплетаются в сложные и часто болезненные отношения.


Каждая история в Short NTR Stories независима и не связана с другими, что позволяет вам погрузиться в разные миры и ситуации, исследуя разнообразные аспекты человеческих чувств и страстей. Это сборник для тех, кто готов окунуться в тёмные и эмоционально насыщенные повествования, где каждый сюжет открывает новые грани жанра NTR.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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