Описание

Doki Doki on Vacations переносит вас в мир, где события разворачиваются после оригинальной DDLC, но с некоторыми изменениями. Теперь все персонажи находятся на каникулах, предоставляя вам возможность свободно посещать девушек, когда вам захочется.





Игра предлагает расслабленную атмосферу, в которой вы можете лучше узнать персонажей, проводя время с ними в различных локациях. Каждое ваше взаимодействие открывает новые возможности и углубляет отношения, добавляя новые слои к уже знакомым историям. Doki Doki on Vacations дарит поклонникам оригинальной игры шанс провести больше времени с любимыми персонажами в непринуждённой и романтической обстановке.