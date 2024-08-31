Версия:
0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:56
Возраст:
Требуется места:
≈ 621 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 791
Описание
Doki Doki on Vacations переносит вас в мир, где события разворачиваются после оригинальной DDLC, но с некоторыми изменениями. Теперь все персонажи находятся на каникулах, предоставляя вам возможность свободно посещать девушек, когда вам захочется.
Игра предлагает расслабленную атмосферу, в которой вы можете лучше узнать персонажей, проводя время с ними в различных локациях. Каждое ваше взаимодействие открывает новые возможности и углубляет отношения, добавляя новые слои к уже знакомым историям. Doki Doki on Vacations дарит поклонникам оригинальной игры шанс провести больше времени с любимыми персонажами в непринуждённой и романтической обстановке.
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать Doki Doki on Vacations (18+) v0.6 MOD APK
Скачать Doki Doki on Vacations (18+) Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.
Старые версии Doki Doki on Vacations (18+)
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer