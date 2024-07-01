Corrupted Kingdoms (18+) 0.21.6
Версия:
0.21.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:35
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
87 837
Corrupted Kingdoms (18+) - Это мрачный, остросюжетный научно-фантастический роман с уникальным, пышным миром, где люди составляют меньшинство, а загадочные существа преобладают. Вы будете играть за убийцу, который прячется у всех на виду, будучи студентом юридического факультета Академии наук и торговли. Ваша миссия состоит в том, чтобы выяснить, что заставило исчезнуть женщин в вашей жизни... и вам нужно будет допросить несколько странных существ по пути.
Если вы ищете увлекательную книгу, которая заставляет вас хотеть большего, а также материал для чтения на ночь с уникальным сюжетом и вдохновляющими персонажами, Corrupted Kingdoms — это роман для вас.
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