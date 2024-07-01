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Corrupted Kingdoms (18+)

Corrupted Kingdoms (18+) 0.21.6

53
46
Скачать (1.7 Гб)
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Версия:
0.21.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
87 837

Corrupted Kingdoms (18+) - Это мрачный, остросюжетный научно-фантастический роман с уникальным, пышным миром, где люди составляют меньшинство, а загадочные существа преобладают. Вы будете играть за убийцу, который прячется у всех на виду, будучи студентом юридического факультета Академии наук и торговли. Ваша миссия состоит в том, чтобы выяснить, что заставило исчезнуть женщин в вашей жизни... и вам нужно будет допросить несколько странных существ по пути.


Если вы ищете увлекательную книгу, которая заставляет вас хотеть большего, а также материал для чтения на ночь с уникальным сюжетом и вдохновляющими персонажами, Corrupted Kingdoms — это роман для вас.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Corrupted Kingdoms (18+) 0.21.6 взлом

Скачать Corrupted Kingdoms (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Corrupted Kingdoms (18+)


Комментарии (14)
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H
H 15 мая 2024 06:48
Lensifal, a через вторую ссылку не пробовал ?
+1
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yabujin
yabujin 2 марта 2024 18:49
броу может есть какаянебуть последняя версия этой игры на русском? я ее прошел на в0. 17.1альфа так бы хотелось допройти ее, игра имбовая
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 5 февраля 2024 11:39
Дизлайкайте, нигде не написано, что она на русском :(
+3
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Дизлайкайте
Дизлайкайте 5 февраля 2024 06:15
Зачем писать что на русском если это не так, какие-то с головой проблемы или что...
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 21 декабря 2023 00:08
yoyore,
Возможно в данной версии его нет :(
+1
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yoyore
yoyore 20 декабря 2023 19:54
Подскажите пожалуйста, в этой игре есть русский язык? Если да, то подскажите где это переключить? А то не нашел 😅
+1
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Негир
Негир 18 декабря 2023 17:28
Пацани какой ключ от нексуса там где использувать ключ
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 24 октября 2023 23:55
GANGSTA, Ясно) какая разница, мы же публикуем публичную версию) Дизлайкайте админа)
+2
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GANGSTA
GANGSTA 24 октября 2023 23:34
Lensifal,
Я дизлайк не кидал, и на моё вполне объективное ражевывание фактов тоже задизлайкали. В одном обновление русского точно не было, и система боя мне лично первый ворьянт нравился больше, либо у меня глюк из за использование старых сохранении, без понятия. Конечно к примеру загружаю бой из старых версий где пиксильный бой между двух сторон, отыгрывает нормально а после начинаем новый любой бой то уже иноч система боя где кидаешь три кубика и выставлять их на клетки атака, защита, контроль. Мне с кубиками не понравилось+ в последних версиях вырезаны пытки(возможно всё-таки я просто баг поймал из за использование сохранении старых версий и в игре попросту овер дофига лишних файлов которые и дают игре такой большой вес). а те кто дизлайкают трусы ибо не комментируют!

Lensifal,
Я кажется знаю что это) на данный сайт иногда выкладываются приложение без согласия разработчиков?) Если это так то мы наблюдаем типичный рейд дизлайкав🤣
-5
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Lensifal
Lensifal Администраторы 16 октября 2023 22:50
Почему дизлайкаете?
Мы лишь предоставляем файлы, не делаем их и прочее. Мы даем вам файлы от разработчиков.
0
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1 2