Corrupted Kingdoms (18+) - Это мрачный, остросюжетный научно-фантастический роман с уникальным, пышным миром, где люди составляют меньшинство, а загадочные существа преобладают. Вы будете играть за убийцу, который прячется у всех на виду, будучи студентом юридического факультета Академии наук и торговли. Ваша миссия состоит в том, чтобы выяснить, что заставило исчезнуть женщин в вашей жизни... и вам нужно будет допросить несколько странных существ по пути.





Если вы ищете увлекательную книгу, которая заставляет вас хотеть большего, а также материал для чтения на ночь с уникальным сюжетом и вдохновляющими персонажами, Corrupted Kingdoms — это роман для вас.