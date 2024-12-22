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Tame It Too! (18+)

Tame It Too! (18+) 0.6.4

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Версия:
0.6.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 633 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 224
Скриншоты
Описание

Tame It Too! (18+) — продолжение захватывающих приключений главного героя из игры "Tame It! (18+)". Вас ждёт практически полноценный симулятор выживания на значительно расширенном тропическом острове. Новая территория полна разнообразных и интересных обитателей, всегда готовых познакомиться с загадочным незнакомцем.


Погрузитесь в мир, где можно собирать ресурсы, крафтить, строить и развивать отношения с окружающими персонажами. Открывайте дополнительные возможности, прокачивайте навыки и наслаждайтесь массой откровенного контента. Tame It Too! (18+) подарит вам незабываемый опыт и множество часов увлекательного геймплея. Не упустите шанс стать частью этой удивительной истории!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Tame It Too! (18+) v0.6.4 MOD APK

Скачать Tame It Too! (18+) 633 Мб Ссылка 2 633 Мб
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Старые версии Tame It Too! (18+)
Version 0.6.2 Version 0.6.3 Version TG 0.6.3 Version TG 0.6.2


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Tame It Too! (18+)


Комментарии (1)
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К2
К2 22 декабря 2024 14:59
Игра топ, но вот нет ни где прохождения. Исрелачка иди в лагерь не тухнит, кошку не возможно найти, ягоды тоже, полотно для плота можно найти но невозможно выйти назад, проход в скале можно раздолбить, но невозможно скрафтить кирку, и тд.
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