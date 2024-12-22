Описание

Tame It Too! (18+) — продолжение захватывающих приключений главного героя из игры "Tame It! (18+)". Вас ждёт практически полноценный симулятор выживания на значительно расширенном тропическом острове. Новая территория полна разнообразных и интересных обитателей, всегда готовых познакомиться с загадочным незнакомцем.





Погрузитесь в мир, где можно собирать ресурсы, крафтить, строить и развивать отношения с окружающими персонажами. Открывайте дополнительные возможности, прокачивайте навыки и наслаждайтесь массой откровенного контента. Tame It Too! (18+) подарит вам незабываемый опыт и множество часов увлекательного геймплея. Не упустите шанс стать частью этой удивительной истории!