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Dream Office (18+)

Dream Office (18+) 0.8.2

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Версия:
0.8.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:07
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 659 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 665
Скриншоты
Описание

Dream Office (18+) — захватывающий и многослойный визуальный роман, созданный для взрослой аудитории. Игрокам предстоит погрузиться в интриги корпоративного мира, помогая главному герою в сложной миссии по поиску строго охраняемой информации и технической документации. Эти документы содержат секреты разработки инновационного препарата, способного изменить не только будущее крупной корпорации, но и расстановку сил в конкуренции с другими гигантами рынка.


В процессе игры герою предстоит обойти немало препятствий, установить контакты с коллегами, раскрыть скрытые альянсы и завоевать доверие тех, кто может помочь ему в достижении цели. Каждый выбор игрока будет влиять на развитие сюжета, добавляя дополнительный уровень интриги и непредсказуемости. Dream Office предлагает уникальный опыт для тех, кто ищет взрослую историю с элементами шпионских игр, полной рисков, скрытых мотивов и неожиданных поворотов.


Информация о модах

v0.8.2 Обновление

🔹 611 новых изображений
🔹 96 новых анимаций
🔹 Галерея обновлена новыми сценами
 — Если появляется ошибка, используйте опцию «Сменить имена»
🔹 МНОГО исправлений орфографии — диалоги стали чище и приятнее для чтения.

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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