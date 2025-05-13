Описание

Dream Office (18+) — захватывающий и многослойный визуальный роман, созданный для взрослой аудитории. Игрокам предстоит погрузиться в интриги корпоративного мира, помогая главному герою в сложной миссии по поиску строго охраняемой информации и технической документации. Эти документы содержат секреты разработки инновационного препарата, способного изменить не только будущее крупной корпорации, но и расстановку сил в конкуренции с другими гигантами рынка.





В процессе игры герою предстоит обойти немало препятствий, установить контакты с коллегами, раскрыть скрытые альянсы и завоевать доверие тех, кто может помочь ему в достижении цели. Каждый выбор игрока будет влиять на развитие сюжета, добавляя дополнительный уровень интриги и непредсказуемости. Dream Office предлагает уникальный опыт для тех, кто ищет взрослую историю с элементами шпионских игр, полной рисков, скрытых мотивов и неожиданных поворотов.