Dream Office (18+) 0.8.2
Dream Office (18+) — захватывающий и многослойный визуальный роман, созданный для взрослой аудитории. Игрокам предстоит погрузиться в интриги корпоративного мира, помогая главному герою в сложной миссии по поиску строго охраняемой информации и технической документации. Эти документы содержат секреты разработки инновационного препарата, способного изменить не только будущее крупной корпорации, но и расстановку сил в конкуренции с другими гигантами рынка.
В процессе игры герою предстоит обойти немало препятствий, установить контакты с коллегами, раскрыть скрытые альянсы и завоевать доверие тех, кто может помочь ему в достижении цели. Каждый выбор игрока будет влиять на развитие сюжета, добавляя дополнительный уровень интриги и непредсказуемости. Dream Office предлагает уникальный опыт для тех, кто ищет взрослую историю с элементами шпионских игр, полной рисков, скрытых мотивов и неожиданных поворотов.
v0.8.2 Обновление
🔹 611 новых изображений
🔹 96 новых анимаций
🔹 Галерея обновлена новыми сценами
— Если появляется ошибка, используйте опцию «Сменить имена»
🔹 МНОГО исправлений орфографии — диалоги стали чище и приятнее для чтения.
Скачать Dream Office (18+) v0.8.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.