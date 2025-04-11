Описание

If I Could Change (18+) — визуальный роман для взрослых, где всё начинается с неожиданного поворота: главный герой, обычный первокурсник, просыпается после первого дня в университете… и обнаруживает, что он больше не он. Он — девушка. Без объяснений, без предупреждения, без кнопки "отмена".





Теперь ему предстоит как-то встроиться в новую реальность, продолжать учёбу, притворяться, что всё в порядке, и при этом искать способ вернуть всё обратно. Или… может, не всё? Вокруг — новые знакомства, странные чувства, неловкие ситуации и выборы, от которых зависит, куда вырулит эта история. Признаться кому-то? Держать всё в себе? Принять себя или бороться до последнего?





If I Could Change — это игра про перемены, самоощущение и поиск своего места в мире, который перестал быть знакомым. А ещё — про флирт, свободу, запретные мысли и то, что бывает, когда жизнь даёт второй шанс, но не по твоим правилам.