android-1.ru / Игры / Эротические игры / If I Could Change (18+)
If I Could Change (18+)

If I Could Change (18+) 0.2.3

Когда ты просыпаешься другим человеком — в самом прямом смысле
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.2.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 488 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

If I Could Change (18+) — визуальный роман для взрослых, где всё начинается с неожиданного поворота: главный герой, обычный первокурсник, просыпается после первого дня в университете… и обнаруживает, что он больше не он. Он — девушка. Без объяснений, без предупреждения, без кнопки "отмена".


Теперь ему предстоит как-то встроиться в новую реальность, продолжать учёбу, притворяться, что всё в порядке, и при этом искать способ вернуть всё обратно. Или… может, не всё? Вокруг — новые знакомства, странные чувства, неловкие ситуации и выборы, от которых зависит, куда вырулит эта история. Признаться кому-то? Держать всё в себе? Принять себя или бороться до последнего?


If I Could Change — это игра про перемены, самоощущение и поиск своего места в мире, который перестал быть знакомым. А ещё — про флирт, свободу, запретные мысли и то, что бывает, когда жизнь даёт второй шанс, но не по твоим правилам.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать If I Could Change (18+) v0.2.3 MOD APK

Скачать If I Could Change (18+) 488 Мб Ссылка 2 488 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Eltyranny Rebirth (18+)
Eltyranny Rebirth (18+)
Version: 0.1.2
Ava (18+)
Ava (18+)
Version: 0.7.2
FR34KS (18+)
FR34KS (18+)
Version: 0.2
Moonlight (18+)
Moonlight (18+)
Version: Ch.1 v0.16
Crossing the Southern Border: Futa Freedom (18+)
Crossing the Southern Border: Futa Freedom (18+)
Version: 0.47
The Secret of Mom and Me (18+)
The Secret of Mom and Me (18+)
Version: 0.7.5
Shattered Dreams: Redemption (18+)
Shattered Dreams: Redemption (18+)
Version: 0.2 Rus
Just a Dream (18+)
Just a Dream (18+)
Version: 0.3

Отзывы о If I Could Change (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив