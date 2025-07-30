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Ava (18+)

Ava (18+) 0.7.2

Жизнь меняется в один миг… особенно когда за твоей дверью появляется кто-то, кому нужен дом
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Версия:
0.7.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 369 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
56
Скриншоты
Описание

Ava — это симулятор жизни с элементами управления временем, развитием персонажей и множеством тёплых, неожиданных моментов. Всё начинается с обычного вечера после работы. Ты открываешь дверь и находишь там таинственную девушку, которую преследует мафия. Чтобы защитить её, ты принимаешь непростое решение — приютить, а позже и удочерить её.


Теперь ты отвечаешь не только за себя, но и за её будущее. Придётся планировать бюджет, заботиться о повседневных нуждах, развивать отношения и принимать решения, которые повлияют на её судьбу. Ava наполнена не только драмой, но и повседневными радостями: рыбалка, сражения, мини-игры, поиск сокровищ и множество других активностей, делающих жизнь героев насыщенной и живой. С каждым новым персонажем открываются новые истории, характеры и возможные повороты. Это игра не о спасении мира, а о создании своего. Спокойного, доброго и по-настоящему значимого.


Информация о модах

Версия v0.7.2

– Полный ремейк модели Юко
Ремейк Моджи
Ремейк Лунного света
– Повторное использование нового дома
Одно событие с Ириной
Мини-игра с танцами
Особое событие: Весёлое посещение бань

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Скачать Ava (18+) v0.7.2 MOD APK

Скачать Ava (18+) 369 Мб Ссылка 2 369 Мб
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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