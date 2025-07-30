Описание

Ava — это симулятор жизни с элементами управления временем, развитием персонажей и множеством тёплых, неожиданных моментов. Всё начинается с обычного вечера после работы. Ты открываешь дверь и находишь там таинственную девушку, которую преследует мафия. Чтобы защитить её, ты принимаешь непростое решение — приютить, а позже и удочерить её.





Теперь ты отвечаешь не только за себя, но и за её будущее. Придётся планировать бюджет, заботиться о повседневных нуждах, развивать отношения и принимать решения, которые повлияют на её судьбу. Ava наполнена не только драмой, но и повседневными радостями: рыбалка, сражения, мини-игры, поиск сокровищ и множество других активностей, делающих жизнь героев насыщенной и живой. С каждым новым персонажем открываются новые истории, характеры и возможные повороты. Это игра не о спасении мира, а о создании своего. Спокойного, доброго и по-настоящему значимого.