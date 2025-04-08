Описание

Amazons vs Zombies — это постапокалиптический экшен с элементами стратегии и выживания, где ты возглавляешь элитный отряд амазонок, последнюю надежду человечества. После катастрофы, вызванной вирусом G, города заполонили мутировавшие зомби. Но именно женщины оказались выносливее, умнее и сильнее в этом новом мире. Теперь они — фронт в борьбе за выживание.





Корпорация Genekticon хотела создать идеального работника, но получила армию кровожадных мутантов. В Amazons vs Zombies ты пробиваешься сквозь заражённые зоны, собираешь ресурсы, прокачиваешь отряд и ищешь противоядие, способное остановить кошмар. Каждая миссия — бой за жизнь, каждая амазонка — персонаж с характером, навыками и личной историей. Судьба мира в твоих руках. Готова к бою?