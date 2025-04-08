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Amazons vs Zombies (18+)

Amazons vs Zombies (18+) 1.0

Мод меню

Мир погиб. Остались только амазонки — и они не собираются умирать тихо
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 188 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

Amazons vs Zombies — это постапокалиптический экшен с элементами стратегии и выживания, где ты возглавляешь элитный отряд амазонок, последнюю надежду человечества. После катастрофы, вызванной вирусом G, города заполонили мутировавшие зомби. Но именно женщины оказались выносливее, умнее и сильнее в этом новом мире. Теперь они — фронт в борьбе за выживание.


Корпорация Genekticon хотела создать идеального работника, но получила армию кровожадных мутантов. В Amazons vs Zombies ты пробиваешься сквозь заражённые зоны, собираешь ресурсы, прокачиваешь отряд и ищешь противоядие, способное остановить кошмар. Каждая миссия — бой за жизнь, каждая амазонка — персонаж с характером, навыками и личной историей. Судьба мира в твоих руках. Готова к бою?


Информация о модах
  • Меню
  • DMG Multi
  • DEF Multi
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Amazons vs Zombies (18+) v1.0 MOD APK

Скачать Amazons vs Zombies (18+) 188 Мб Ссылка 2 188 Мб

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