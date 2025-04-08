Amazons vs Zombies (18+) 1.0
Мир погиб. Остались только амазонки — и они не собираются умирать тихо
Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:43
Возраст:
Требуется места:
≈ 188 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Описание
Amazons vs Zombies — это постапокалиптический экшен с элементами стратегии и выживания, где ты возглавляешь элитный отряд амазонок, последнюю надежду человечества. После катастрофы, вызванной вирусом G, города заполонили мутировавшие зомби. Но именно женщины оказались выносливее, умнее и сильнее в этом новом мире. Теперь они — фронт в борьбе за выживание.
Корпорация Genekticon хотела создать идеального работника, но получила армию кровожадных мутантов. В Amazons vs Zombies ты пробиваешься сквозь заражённые зоны, собираешь ресурсы, прокачиваешь отряд и ищешь противоядие, способное остановить кошмар. Каждая миссия — бой за жизнь, каждая амазонка — персонаж с характером, навыками и личной историей. Судьба мира в твоих руках. Готова к бою?
Информация о модах
- Меню
- DMG Multi
- DEF Multi
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