Описание

Lust Goddess (18+) — захватывающая ролевая игра, которая порадует поклонников как откровенного контента, так и глубокого геймплея. Создайте свою уникальную команду наёмников будущего, развивайте персонажей, совершенствуйте их навыки и участвуйте в пошаговых сражениях. Игра богата возможностями для прокачки и тактического планирования, что делает её особенно привлекательной для любителей жанра.





Особое внимание уделено взаимоотношениям между вами, как командиром, и вашими подчинёнными. Харизматичные героини будут бороться за ваше внимание и поддержку всеми доступными способами. Красочная графика, качественная анимация и постоянно расширяющийся мир обеспечивают увлекательный игровой процесс. В Lust Goddess вам точно не придётся скучать ни во время выполнения заданий, ни на отдыхе.