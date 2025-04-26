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Lust Goddess (18+)

Lust Goddess (18+) 6.0.5

38
6
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Версия:
6.0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:14
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 186 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
37 289
Скриншоты
Описание

Lust Goddess (18+) — захватывающая ролевая игра, которая порадует поклонников как откровенного контента, так и глубокого геймплея. Создайте свою уникальную команду наёмников будущего, развивайте персонажей, совершенствуйте их навыки и участвуйте в пошаговых сражениях. Игра богата возможностями для прокачки и тактического планирования, что делает её особенно привлекательной для любителей жанра.


Особое внимание уделено взаимоотношениям между вами, как командиром, и вашими подчинёнными. Харизматичные героини будут бороться за ваше внимание и поддержку всеми доступными способами. Красочная графика, качественная анимация и постоянно расширяющийся мир обеспечивают увлекательный игровой процесс. В Lust Goddess вам точно не придётся скучать ни во время выполнения заданий, ни на отдыхе.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Lust Goddess (18+) v6.0.5 MOD APK

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Старые версии Lust Goddess (18+)
Version TG 3.0.9 Version TG 3.0.8

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Lust Goddess (18+)


Комментарии (1)
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Хуесос
Хуесос 13 апреля 2025 20:29
Арматура нахуй
-1
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