Описание

Project: S.P.E.S. (18+) — захватывающий визуальный роман с кинематографическим развитием сюжета и множеством интересных персонажей. Главный герой недавно потерял родителей, но благодаря заботе подруги матери и своей подруги детства он постепенно возвращается к нормальной жизни. Всё идёт своим чередом, пока неожиданный телефонный звонок не переворачивает его мир с ног на голову.





Игрокам предстоит погрузиться в интригующую историю, разобраться в тайнах происходящего и наблюдать, как протагонист адаптируется к новым обстоятельствам. Вас ждут разнообразные приключения, глубокие взаимоотношения и возможность влиять на развитие сюжета своими решениями. Project: S.P.E.S. предлагает уникальный игровой опыт, который не оставит равнодушными поклонников жанра.