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Project: S.P.E.S. (18+)

Project: S.P.E.S. (18+) 0.8.1

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Версия:
0.8.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 3.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 036
Скриншоты
Описание

Project: S.P.E.S. (18+) — захватывающий визуальный роман с кинематографическим развитием сюжета и множеством интересных персонажей. Главный герой недавно потерял родителей, но благодаря заботе подруги матери и своей подруги детства он постепенно возвращается к нормальной жизни. Всё идёт своим чередом, пока неожиданный телефонный звонок не переворачивает его мир с ног на голову.


Игрокам предстоит погрузиться в интригующую историю, разобраться в тайнах происходящего и наблюдать, как протагонист адаптируется к новым обстоятельствам. Вас ждут разнообразные приключения, глубокие взаимоотношения и возможность влиять на развитие сюжета своими решениями. Project: S.P.E.S. предлагает уникальный игровой опыт, который не оставит равнодушными поклонников жанра.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Project: S.P.E.S. (18+) v0.8.1 MOD APK

Скачать Project: S.P.E.S. (18+) 3.2 Гб Ссылка 2 3.2 Гб
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Старые версии Project: S.P.E.S. (18+)
Version 0.5 Version 0.7 Version TG 0.7 Version TG 0.5


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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