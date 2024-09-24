Версия:
Build 16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:46
Возраст:
Требуется места:
≈ 320 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 808
Описание
Bad Boy — это новая игра, предлагающая вам окунуться в жизнь молодого человека с таинственным прошлым. Главный герой живет со своей сводной сестрой и учится в колледже, где каждое событие может привести к неожиданным последствиям. Вас ждут захватывающие приключения, интригующие персонажи и множество тайн, которые предстоит раскрыть.
Сможете ли вы разгадать его загадочную историю и добиться значительных достижений? Игра предлагает глубокий сюжет, наполненный неожиданными поворотами и возможностью влиять на исход событий своими решениями. Погрузитесь в мир Bad Boy и узнайте, какие секреты скрывает главный герой!
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