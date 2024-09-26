Описание

University King - визуально-анимешная игра, в которой игрок воплощается в роль студента-первокурсника, исследующего жизнь университета. Вам предстоит принимать различные решения, влияющие на ход сюжета и отношения с другими персонажами. Выбирайте, как вести себя в университетской обстановке, и исследуйте разные аспекты студенческой жизни. Игра предлагает комбинацию интриг, романтики и исследования, а также возможность создать свой уникальный путь в университетской среде.