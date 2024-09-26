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University King (18+)

University King (18+) 12.0

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Версия:
12.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 245 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15 790
Скриншоты
Описание

University King - визуально-анимешная игра, в которой игрок воплощается в роль студента-первокурсника, исследующего жизнь университета. Вам предстоит принимать различные решения, влияющие на ход сюжета и отношения с другими персонажами. Выбирайте, как вести себя в университетской обстановке, и исследуйте разные аспекты студенческой жизни. Игра предлагает комбинацию интриг, романтики и исследования, а также возможность создать свой уникальный путь в университетской среде.


Информация о модах

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Скачать University King (18+) v12.0 MOD APK

Скачать University King (18+) 245 Мб Ссылка 2 245 Мб
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Старые версии University King (18+)
Version TG R9


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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