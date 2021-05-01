Версия:
0.7.3.o
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
74 309
Описание
Our Apartment (18+) - вы получите откровенный повествовательный опыт своей жизни, управляемый интерактивным саундтреком.
Вот вы в темной и задумчивой квартире без понятия, куда идти и что делать. Но не волнуйтесь, в нашей игре есть интерактивный саундтрек, который поможет вам пройти через этот темный и загадочный мир. В дороге вас будут ждать приятные сюрпризы! Моменты, которые вы проведете в нашей игре, не будут похожи ни на какие другие. Мы обещаем!
Если вам это интересно, не упустите шанс испытать новый захватывающий игровой опыт! Узнайте историю из первых рук в нашей игре «18+» «Квартира» — «Наша квартира»!
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