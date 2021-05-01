Описание

Our Apartment (18+) - вы получите откровенный повествовательный опыт своей жизни, управляемый интерактивным саундтреком.





Вот вы в темной и задумчивой квартире без понятия, куда идти и что делать. Но не волнуйтесь, в нашей игре есть интерактивный саундтрек, который поможет вам пройти через этот темный и загадочный мир. В дороге вас будут ждать приятные сюрпризы! Моменты, которые вы проведете в нашей игре, не будут похожи ни на какие другие. Мы обещаем!





Если вам это интересно, не упустите шанс испытать новый захватывающий игровой опыт! Узнайте историю из первых рук в нашей игре «18+» «Квартира» — «Наша квартира»!