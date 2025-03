Описание

Визуально интерактивный роман, платформер, рассказывающий историю молодого человека, которого выгнали из дома в шестнадцать лет. Игра позволяет игрокам исследовать решения и опыт главного героя вместе с персонажами истории. Это небольшой интерактивный визуальный роман с легкими игровыми элементами, такими как головоломки, где игроки узнают о том, что такое любовь с точки зрения молодого человека.





The Way Love Goes — заставляющая задуматься и нестандартная игра для тех, кто ищет выход из привычной игровой рутины. Он не требует глубоких знаний игровой механики, поэтому идеально подходит для игроков, которые могут быть незнакомы с жанром, а также для тех, кто плохо знаком с играми. The Way Love Go также предлагает игрокам возможность общаться и взаимодействовать с другими игроками, заводя друзей и исследуя эту визуально интерактивную историю.