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The Way Love Goes (18+)

The Way Love Goes (18+) Chapter 31

32
5
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Версия:
Chapter 31
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 656 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
41 448
Скриншоты
Описание

Визуально интерактивный роман, платформер, рассказывающий историю молодого человека, которого выгнали из дома в шестнадцать лет. Игра позволяет игрокам исследовать решения и опыт главного героя вместе с персонажами истории. Это небольшой интерактивный визуальный роман с легкими игровыми элементами, такими как головоломки, где игроки узнают о том, что такое любовь с точки зрения молодого человека.


The Way Love Goes — заставляющая задуматься и нестандартная игра для тех, кто ищет выход из привычной игровой рутины. Он не требует глубоких знаний игровой механики, поэтому идеально подходит для игроков, которые могут быть незнакомы с жанром, а также для тех, кто плохо знаком с играми. The Way Love Go также предлагает игрокам возможность общаться и взаимодействовать с другими игроками, заводя друзей и исследуя эту визуально интерактивную историю.


Информация о модах

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Скачать The Way Love Goes (18+) 656 Мб Ссылка 2 656 Мб
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Старые версии The Way Love Goes (18+)
Version Ch. 28 Version TG Ch. 28


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Отзывы о The Way Love Goes (18+)


Комментарии (1)
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Smoke
Smoke 12 сентября 2024 10:32
На русском?
+1
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