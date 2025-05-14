Описание

Contagion Crisis — это захватывающий кинетический роман в жанре ужасов на выживание, который вдохновлен культовыми играми, такими как Resident Evil и Parasite Eve. Игра разворачивается в 2018 году в мрачном городе Гримхейвен, штат Вашингтон, где мистическая зараза превращает людей и животных в чудовищных существ, испытывающих неконтролируемую похоть. Сестры Сара и Ава вынуждены найти способ выжить в этом апокалиптическом кошмаре, избегая как мутантов, так и людей, которые стали не менее опасными.





В ходе игры Сара и Ава исследуют различные уголки Гримхейвена, от заброшенных больниц до окутанных туманом улиц, каждый раз сталкиваясь с новыми угрозами. Их задача — не только выжить, но и раскрыть загадку заразы, чтобы понять, кто или что стоит за этим ужасом. Сюжет ведет игроков через серию сложных решений и моральных дилемм, которые влияют на развитие истории и отношения персонажей.





Contagion Crisis обещает глубокий сюжет с насыщенной атмосферой ужаса, где каждый выбор имеет последствия. От мрачных нарративов до напряженных встреч, игра мастерски сочетает элементы хоррора и психологического триллера, делая каждую сессию игры непредсказуемой и захватывающей. Это путешествие не только испытает вашу способность выживать, но и погрузит вас в темные тайны, которые скрывает Гримхейвен.