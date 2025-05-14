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Contagion Crisis (18+)

Contagion Crisis (18+) 0.5.0

Сестры в поисках выживания и разгадки мистической заразы в Гримхейвене
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Версия:
0.5.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:21
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 447 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 773
Скриншоты
Описание

Contagion Crisis — это захватывающий кинетический роман в жанре ужасов на выживание, который вдохновлен культовыми играми, такими как Resident Evil и Parasite Eve. Игра разворачивается в 2018 году в мрачном городе Гримхейвен, штат Вашингтон, где мистическая зараза превращает людей и животных в чудовищных существ, испытывающих неконтролируемую похоть. Сестры Сара и Ава вынуждены найти способ выжить в этом апокалиптическом кошмаре, избегая как мутантов, так и людей, которые стали не менее опасными.


В ходе игры Сара и Ава исследуют различные уголки Гримхейвена, от заброшенных больниц до окутанных туманом улиц, каждый раз сталкиваясь с новыми угрозами. Их задача — не только выжить, но и раскрыть загадку заразы, чтобы понять, кто или что стоит за этим ужасом. Сюжет ведет игроков через серию сложных решений и моральных дилемм, которые влияют на развитие истории и отношения персонажей.


Contagion Crisis обещает глубокий сюжет с насыщенной атмосферой ужаса, где каждый выбор имеет последствия. От мрачных нарративов до напряженных встреч, игра мастерски сочетает элементы хоррора и психологического триллера, делая каждую сессию игры непредсказуемой и захватывающей. Это путешествие не только испытает вашу способность выживать, но и погрузит вас в темные тайны, которые скрывает Гримхейвен.


Информация о модах

полная версия

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Старые версии Contagion Crisis (18+)
Version TG 0.3.0

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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