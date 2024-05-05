Описание

Heritage — визуальный роман, который начинается с момента, когда вы и ваша сестра-близнец Эмма отмечаете своё 18-летие. В этот знаменательный день ваша мать решает прочитать вам письмо от вашего покойного отца, которое он оставил вам на случай своей смерти. Содержание этого письма кардинально изменит вашу жизнь и отношения внутри семьи.





В письме раскрывается секретное "Наследие", которое ваш отец передал вам и вашей сестре. Это откровение ставит перед вами новые вызовы и предлагает неизведанные возможности. Однако, как вы скоро узнаете, вы не единственные, кто заинтересован в этом Наследии.





Игра Heritage обещает быть полной интриг, семейных разоблачений и моральных дилемм. Вам предстоит защищать свои права на Наследие, принимать сложные решения и оценивать, кому из окружающих можно доверять в этом новом и опасном мире.