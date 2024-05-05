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Heritage (18+)

Heritage (18+) 0.4.2

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Версия:
0.4.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 391
Скриншоты
Описание

Heritage — визуальный роман, который начинается с момента, когда вы и ваша сестра-близнец Эмма отмечаете своё 18-летие. В этот знаменательный день ваша мать решает прочитать вам письмо от вашего покойного отца, которое он оставил вам на случай своей смерти. Содержание этого письма кардинально изменит вашу жизнь и отношения внутри семьи.


В письме раскрывается секретное "Наследие", которое ваш отец передал вам и вашей сестре. Это откровение ставит перед вами новые вызовы и предлагает неизведанные возможности. Однако, как вы скоро узнаете, вы не единственные, кто заинтересован в этом Наследии.


Игра Heritage обещает быть полной интриг, семейных разоблачений и моральных дилемм. Вам предстоит защищать свои права на Наследие, принимать сложные решения и оценивать, кому из окружающих можно доверять в этом новом и опасном мире.


Информация о модах

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Скачать Heritage (18+) v0.4.2 MOD APK

Скачать Heritage (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
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Старые версии Heritage (18+)
Version 0.2.1 Version 0.3 Version TG 0.3


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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