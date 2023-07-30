Описание

Android LIFE (18+) - После переноса в неизвестное будущее и спасения жизни странной девушкой, главный герой оказывается в мире, где мужчины исчезли из-за загадочной болезни. Чтобы заполнить пустоту, созданы андроиды, которые заменяют людей в различных задачах. Главному герою предстоит стать арендованным андроидом, выполняя различные работы по просьбе женщин.





Игрок берет на себя роль главного героя, который стал андроидом. В его обязанности входит выполнять разнообразные задачи и работу по просьбе женщин в обмен на деньги. Андроид обладает способностями и навыками, которые позволяют ему успешно справляться с различными заданиями.





В этом новом будущем главному герою предстоит адаптироваться к новой реальности, где мужчины отсутствуют, а андроиды стали частью повседневной жизни. Игроку предоставляется возможность исследовать этот мир, взаимодействовать с различными персонажами и принимать решения, которые повлияют на ход сюжета. В ходе игры главный герой сталкивается с различными вызовами и ситуациями, что заставляет его задуматься о своей собственной сущности и месте в этом новом обществе. Его действия, выборы и отношения с окружающими персонажами будут определять исход сюжета и его собственное будущее в этом уникальном мире.





"Андроид за деньги" предоставляет игроку захватывающую историю о выживании, самопознании и сложных отношениях, создавая захватывающий игровой опыт и возможность исследовать необычный и удивительный мир будущего.