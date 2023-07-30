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Android LIFE (18+)

Android LIFE (18+) 0.4.4

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Версия:
0.4.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26 642
Скриншоты
Описание

Android LIFE (18+) - После переноса в неизвестное будущее и спасения жизни странной девушкой, главный герой оказывается в мире, где мужчины исчезли из-за загадочной болезни. Чтобы заполнить пустоту, созданы андроиды, которые заменяют людей в различных задачах. Главному герою предстоит стать арендованным андроидом, выполняя различные работы по просьбе женщин.


Игрок берет на себя роль главного героя, который стал андроидом. В его обязанности входит выполнять разнообразные задачи и работу по просьбе женщин в обмен на деньги. Андроид обладает способностями и навыками, которые позволяют ему успешно справляться с различными заданиями.


В этом новом будущем главному герою предстоит адаптироваться к новой реальности, где мужчины отсутствуют, а андроиды стали частью повседневной жизни. Игроку предоставляется возможность исследовать этот мир, взаимодействовать с различными персонажами и принимать решения, которые повлияют на ход сюжета. В ходе игры главный герой сталкивается с различными вызовами и ситуациями, что заставляет его задуматься о своей собственной сущности и месте в этом новом обществе. Его действия, выборы и отношения с окружающими персонажами будут определять исход сюжета и его собственное будущее в этом уникальном мире.


"Андроид за деньги" предоставляет игроку захватывающую историю о выживании, самопознании и сложных отношениях, создавая захватывающий игровой опыт и возможность исследовать необычный и удивительный мир будущего.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Android LIFE (18+) v0.4.4 MOD APK

Скачать Android LIFE (18+) 1.9 Гб Ссылка 2 1.9 Гб
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