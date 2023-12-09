Описание

EraStorm - Episode 1: SandStorm (18+) - это визуальный роман, в котором главный герой в последний момент присоединяется к своим друзьям, отправившимся в Египет на археологические раскопки. Как это часто бывает в данном жанре, события быстро выходят из-под контроля, и обыденное путешествие под палящим солнцем превращается в захватывающее приключение с тайнами, мистическими событиями и неожиданными открытиями.





Игра также содержит откровенный контент, систему выбора и хорошо проработанные рендеры сцен. Эта игра будет интересна фанатам жанра визуальных романов, и они обязательно найдут в ней что-то для себя.