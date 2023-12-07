Become French — это захватывающая образовательная и приключенческая игра, в которой вы играете роль студента, приехавшего во Францию по программе обмена. В этой ролевой игре ваша задача — изучать французский язык и культуру, участвовать в академических и социальных мероприятиях, и погружаться в увлекательный мир французского образа жизни.





По мере вашего прогресса в игре, вы будете учиться, приспосабливаться к новой среде и взаимодействовать с разнообразными персонажами, каждый из которых представляет уникальную историю и взгляд на жизнь. Игра предлагает множество возможностей для социального взаимодействия и развития личных навыков.





"Become French" включает в себя как образовательные, так и развлекательные аспекты, обеспечивая полное погружение в атмосферу французской жизни. Игроки могут посещать местные достопримечательности, участвовать в культурных мероприятиях и налаживать отношения с новыми друзьями.