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Become French (18+)

Become French (18+) 0.4 Beta

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.4 Beta
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 165 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
2 054

Become French — это захватывающая образовательная и приключенческая игра, в которой вы играете роль студента, приехавшего во Францию по программе обмена. В этой ролевой игре ваша задача — изучать французский язык и культуру, участвовать в академических и социальных мероприятиях, и погружаться в увлекательный мир французского образа жизни.


По мере вашего прогресса в игре, вы будете учиться, приспосабливаться к новой среде и взаимодействовать с разнообразными персонажами, каждый из которых представляет уникальную историю и взгляд на жизнь. Игра предлагает множество возможностей для социального взаимодействия и развития личных навыков.


"Become French" включает в себя как образовательные, так и развлекательные аспекты, обеспечивая полное погружение в атмосферу французской жизни. Игроки могут посещать местные достопримечательности, участвовать в культурных мероприятиях и налаживать отношения с новыми друзьями.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Become French (18+) 0.4 Beta взлом

Скачать Become French (18+)
165 Мб
Ссылка 2
165 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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